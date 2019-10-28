"Зважені та щасливі" 9-й сезон: как выглядит вылетевший участник сейчас

В 9 выпуске проект покинул "желтый" Тарас Яцемирский

Тарас Яцемирский покинул "Зважені та щасливі" 9 Фото: пресс-служба СТБ

На прошлой неделе состоялся девятый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Девятая неделя стала для участников танцевальной, а проект Тарас из желтой команды, уступив свое место на шоу Людмиле.

В студию ток-шоу "Зважся!" Тарас пришел с новой прической, но это не отвлекло его тренера Марину Боржемскую от того, что он сбросил не так много, как она рассчитывала. Хотя Тарас уверяет, что время еще есть и он похудеет, эксперты рекомендуют ему быть более настойчивым и работать над собой активнее, поскольку время пройдет быстро.

Тарас Яцемирский на ток-шоу "Зважся" Фото: пресс-служба СТБ

Тарас пришел на проект с весом 174 кг, на ток-шоу весы показали 136 кг. Но Марина уверена, что в финале он должен показать 90 кг! И они будут все для этого делать.

Тарас Яцемирский на ток-шоу "Зважся" Фото: пресс-служба СТБ

Также сюрпризом для всех было появление в студии участника четвертого сезона – батюшки Сергея Чопика, который набрал килограммы. В связи с трагическими событиями, которые произошли в жизни, и малоподвижным образом жизни – авария, реабилитация, восстановление.

Марина Боржемская и Сергей Чопик Фото: пресс-служба СТБ

Сейчас вес Сергея больше 200 кг, но Марина Боржемская пообещала не оставлять бывшего участника Славы Узелкова. Она всегда готова ему помочь. К финалу они постараются достигнуть цифры 170 кг на весах.

Ранее на "Зважених та щасливих" Иракли Макацария исполнил мечту Аниты Луценко.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.