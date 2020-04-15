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"Зверства были не со стороны украинской армии": Лолита резко высказалась о Крыме и Донбассе

Российская певица рассказала о проблемах в РФ из-за ее высказываний

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:53

Российская певица Лолита Милявская, которую не допустили в суд по делу развода, заявила, что наткнулась на негатив в РФ из-за своих высказываний о Крыме. В декабре 2018-го года на канале "Крючок ТВ" она сказала следующее: "Для меня Крым – это по-прежнему Украина". После этого в РФ у нее начались проблемы.

Лолита Милявская
Лолита Милявская
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

"Какие *** (проблемы – Ред.) я получила в России за эту фразу. Но вот к чести России: с утра первым мне звонит Киркоров и говорит: "Что у тебя произошло?" А я спала еще. "Да ничего вроде бы". Ведь фразы вырезаны из контекста. То есть произошел вброс, что: "Милявская признала...". Кто такая Милявская? Я вообще дипломат? Большего абсурда я даже представить себе не могла. Поэтому дальше я опубликовала текст целиком – и все успокоилось за сутки", – рассказывает артистка в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на его YouTube-канале "В гостях у Дмитрия Гордона".

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Лолита также заявила, что предпочитает называть Крым "своим".

"Я не произношу слово "аннексия". У меня, когда спрашивают, чей Крым, я говорю: "Мой". Потому что он мой. Потому что у меня там горшок. Потому что оттуда полетела жизнь моих родителей, от этого гребаного секретаря обкома. Почему я должна делить? Почему я должна вмешиваться в политику, на которой зарабатывают огромные деньги, миллиарды? Почему я должна что-то высказать?" – задается вопросами она.

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Милявская также поделилась мнением о сложившейся политической ситуации в Крыму и на Донбассе.

"Я сказала одну фразу: что мне неважно, какие "зеленые человечки" были, – лишь бы не убивали. Вот это моя фраза. Я скажу честно, что после того, как побывала на Донбассе... Военных я не видела. Я – пела. То, что мне рассказывали люди совершенно мирные, не имеющие отношения ни к какой военной службе, которые живут на три тысячи рублей (1053 грн). Это невыносимо. Это меньше пенсии. Непонятно, как живут. Они рассказывали про такие зверства... Причем они говорили, что эти зверства были не со стороны украинской армии", – рассказывает певица.

Напомним, ранее Лолита Милявская расплакалась на сцене из-за Украины.

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