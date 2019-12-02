Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Звезда 2000-х: как выглядела Бритни Спирс в молодости

Смотрите, как изменилась внешность американской певицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Бритни Спирс в молодости и сейчас
Бритни Спирс в молодости и сейчас
Фото: Getty Images

Сегодня, 2 декабря, свой день рождения отмечает знаменитая певица Бритни Спирс. Под ее хиты в начале 2000-х годов молодежь зажигала на дискотеках не только в США, но и по всему миру. За годы популярности ее жизнь кардинально изменилась – от самой высокооплачиваемой певицы до пациентки реабилитационного центра. Бритни долгие годы лечилась от наркотической зависимости. Несчастливые браки и лишение права опеки над собственными детьми – все это ударило по психическому здоровью знаменитости.

Бритни Спирс просит поклонников не забывать о ней. Подробности в видео:

Как результат, Бритни потеряла свою идеальную физическую форму, да и возраст сделал свое дело. Жизнь артистки можно разделить на до и после, а переломным моментам стала реабилитация в психологической клинике. После лечения Бритни вернулась к обычной жизни и сейчас активно занимается развитием своей карьеры. Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить, как выглядела популярная певица в молодости и как изменилась ее внешность сейчас.

19-летняя Бритни Спирс
Фото: Getty Images
Американская певица в возрасте 23-х лет
Фото: Getty Images
29-летняя Бритни Спирс
Фото: Getty Images
Бритни Спирс – 34 года
Фото: Getty Images
Американская певица сейчас (2019 год)
Фото: Getty Images
1/5

Также Сегодня.Lifestyle собрали ТОП-10 фактов из жизни певицы, о которых вы не знали.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Бритни Спирс – 38: ТОП-10 фактов из жизни певицы, о которых вы не знали День рождения Бритни Спирс: хиты, которые знает каждый Отец Бритни Спирс лишил ее опекунства над детьми - СМИ
шоу-бизнес День рождения певица Бритни Спирс
Реклама

Новости партнеров

Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Алла Пугачева вышла в свет в обтягивающих штанах (фото, видео)
Алла Пугачева вышла в свет в обтягивающих штанах (фото, видео)
Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Бывший муж Фриске Шепелев женится на новой возлюбленной
Бывший муж Фриске Шепелев женится на новой возлюбленной
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 11:01Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Сегодня, 09:08Wellness

Как вылечить ангину у взрослого: лучшие таблетки и народные средства

Сегодня, 08:36Events

Выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине

Вчера, 22:18Психология

Гороскоп на неделю 1-7 декабря: все знаки зодиака

Вчера, 16:15Шоу-бизнес

Нежность и трепет: в сети обсуждают выступление Тины Кароль и Dan Balan на М1 Music Awards 2019

Вчера, 11:08Events

Первый день зимы: красивые картинки, открытки, фото, стихи и поздравления

Вчера, 11:03Fun

Девушка подобрала бездомного котенка, а он оказался пумой ягуарунди

Вчера, 10:33Шоу-бизнес

Лилия Подкопаева призналась, какое имя дала новорожденной дочери

Вчера, 09:59Техно

ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей 2019 года

Вчера, 08:16Шоу-бизнес

М1 Music Awards. П'ять: список победителей

30 ноябряСтиль

Екатерина Кухар удивила прозрачным нарядом на вечеринке

30 ноябряTravel

Новые правила перевозки ребенка в такси и своем авто: все, о чем нужно знать

30 ноябряFun

Ученых удивил пес, который жил 18 тысяч лет назад: фото

29 ноябряШоу-бизнес

Супруг Анастасии Заворотнюк уехал из России с близкой подругой актрисы

29 ноябряFun

Что подарить на Новый год 2020: идеи подарков для всех

29 ноябряШоу-бизнес

Украинка победила в Miss Summer International 2019: что известно об Анне Гаврылив

Новости партнеров

«Умер смешно»: Сафронов о судьбе засосанного в унитаз сына
«Умер смешно»: Сафронов о судьбе засосанного в унитаз сына
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Каменських прийшла без білизни на церемонію M1 Music Awards-2019
Каменських прийшла без білизни на церемонію M1 Music Awards-2019
Ленивые беляши по-африкански
Ленивые беляши по-африкански
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Можно ли пить вчерашний чай?
Можно ли пить вчерашний чай?
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах