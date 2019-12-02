Звезда 2000-х: как выглядела Бритни Спирс в молодости

Смотрите, как изменилась внешность американской певицы

Бритни Спирс в молодости и сейчас Фото: Getty Images

Сегодня, 2 декабря, свой день рождения отмечает знаменитая певица Бритни Спирс. Под ее хиты в начале 2000-х годов молодежь зажигала на дискотеках не только в США, но и по всему миру. За годы популярности ее жизнь кардинально изменилась – от самой высокооплачиваемой певицы до пациентки реабилитационного центра. Бритни долгие годы лечилась от наркотической зависимости. Несчастливые браки и лишение права опеки над собственными детьми – все это ударило по психическому здоровью знаменитости.

Бритни Спирс просит поклонников не забывать о ней. Подробности в видео:

Как результат, Бритни потеряла свою идеальную физическую форму, да и возраст сделал свое дело. Жизнь артистки можно разделить на до и после, а переломным моментам стала реабилитация в психологической клинике. После лечения Бритни вернулась к обычной жизни и сейчас активно занимается развитием своей карьеры. Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить, как выглядела популярная певица в молодости и как изменилась ее внешность сейчас.

19-летняя Бритни Спирс Фото: Getty Images Американская певица в возрасте 23-х лет Фото: Getty Images 29-летняя Бритни Спирс Фото: Getty Images Бритни Спирс – 34 года Фото: Getty Images Американская певица сейчас (2019 год) Фото: Getty Images 1/5

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