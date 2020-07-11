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Звезда "Агентов А.Н.К.Л" Арми Хаммер разводится после 10-ти лет брака

Сегодня, 12:25

Два месяца назад актер и его супруга отметили десятую годовщину свадьбы

33-летний голливудский актер Арми Хаммер расстается со своей супругой телеведущей, моделью и актрисой Элизабет Чэмберс. Два месяца назад возлюбленные отметили 10-ю годовщину со дня свадьбы. У них есть двое общих детей.

О намерении развестись Арми Хаммер сообщил в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 10 июля. Он разместил пост с фотографией, на которой запечатлен вместе с Элизабет Чэмберс в начале их отношений.

"Тринадцать лет в качестве лучших друзей, родственных душ, партнеров и затем родителей. Это было невероятное путешествие, но сейчас мы вместе приняли решение перевернуть страницу и двигаться дальше по отдельности. В этой новой главе наши дети и наши отношения как родителей будут оставаться главным приоритетом", – написал в публикации актер.

INSTAGRAM

Точно такое же заявление в своем аккаунте оставила и 37-летняя Элизабет Чэмберс, отключив возможность комментировать публикацию.

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Арми Хаммер и Элизабет Чемберс поженились в 2010 году после трех лет романа. Спустя четыре года после свадьбы у пары родилась дочь Харпер Грейс. В январе 2017 года Элизабет родила сына, которого назвали Форд Дуглас Арманд.

INSTAGRAM

Напомним, что не так давно Гарик Харламов высмеял слухи о причинах его развода с Кристиной Асмус.

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