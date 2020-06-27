Звезда "Американской истории ужасов" Эмма Робертс впервые станет мамой – СМИ

Беременность актрисы подтвердила ее мама

29-летняя Эмма Робертс не теряла времени на самоизоляции, и теперь стало известно, что она беременна. Звезда популярной антологии "Американская история ужасов" ждет первенца от своего бойфренда, 35-летнего актера Гаррета Хедлунда. Об этом сообщает US Weekly.

После того, как в Сети появилась информация о беременности актрисы, ее мама, модель Келли Каннингем, подтвердила, что скоро станет бабушкой, в своем Instagram.

Актриса Эмма Робертс Фото: Getty Images

Издание также отмечает, что в комментариях к одной из публикаций с фотографией Эммы, женщина ответила на вопрос поклонника о беременности ее дочери: "Спасибо большое за поздравления! Очень взволнованы". Еще один из пользователей поинтересовался, правдивы ли слухи, на что Каннингем ответила утвердительно – "Да!!!" – написала она.

Однако вскоре аккаунт мамы Эммы Робертс был удален. Сама же актриса свою беременность не комментирует, как и ее избранник.

Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд Фото: Getty Images

До отношений с Гарретом у Эммы был роман с актером Эваном Питерсом. Они встречалась семь лет и собирались пойти под венец. Хедлунд в течение пяти лет был в отношениях с актрисой Кирстен Данст.

Ранее сообщалось, что беременная Alyosha показала фото на последних сроках.

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