Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Джейсон Пристли после молчания трогательно написал о Люке Перри

Близкие друзья Люка Перри продолжают скорбить о потере

Люк Перри Фото: AFP

4 марта мир потрясла новость о смерти Люка Перри – Дилана Маккея из легендарного сериала "Беверли-Хиллз, 90210". Только спустя несколько дней печальную новость прокомментировал его коллега по сериалу Джейсон Пристли, который играл Брендона Уолша. На странице в Instagram Джейсон оставил трогательный пост.

"Мне понадобилось несколько дней, чтобы понять, как написать это... Мой дорогой друг на протяжении 29 лет, Люк Перри, был действительно одним из тех подлинных уникальных людей, кто действительно заботился. Люк был не только звездой, он был невероятно ярким светом, который погас слишком рано. И именно поэтому мне, как и многим другим, так больно сейчас. Если вам посчастливилось быть знакомым с Люком, или когда-нибудь столкнуться с ним на пути, я знаю, вам грустно", – написал Пристли.

INSTAGRAM (@jason_priestley) 7 Мар 2019 в 12:12 PST

Немного позже актер написал еще один пост скорби о своем близком друге:

"Спасибо вам всем за любовь и поддержку ... Люк был для меня гораздо больше, чем просто другом ... он также был моим товарищем по команде, моим учителем, моим компасом, моим братом ... Люк был действительно избранным ... он обожал свою семью, был увлечен своей работой и любил свою широкую "коллекцию" друзей ... каждую жизнь, к которой он прикасался, он делал ее лучше ... он был заботливым, нежным, обаятельным, теплым, забавным, и умным ... он любил рассказывать истории, и он любил смеяться ... он был настоящим джентльменом ... и по нему будем скучать все мы, кто был благословлен знать и любить его ... Покойся с миром мой брат..."

INSTAGRAM (@jason_priestley) 7 Мар 2019 в 6:04 PST

Напомним, 28 февраля Люк Перри был экстренно госпитализирован и помещен в искусственную кому в результате "массированного" инсульта, однако спасти актера не удалось.

Ранее мы поделились последними фото Люка Перри, которые взбудоражили сеть.

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