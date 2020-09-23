Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Джейсон Пристли рассказал о борьбе Шеннен Доэрти с онкологией

У актрисы недавно случился рецидив

Актер Джейсон Пристли рассказал, как его бывшая коллега по сериалу "Беверли-Хиллз, 90210" Шеннен Доэрти чувствует себя, сообщает People.

У актрисы случился рецидив в феврале этого года спустя три года после того, как у нее диагностировали четвертую стадию рака молочной железы.

Джейсон признался, что нередко общается с Шеннен, которая продолжает борьбу с онкологическим заболеванием.

"Я общаюсь с Шеннен каждые несколько месяцев, просто чтобы проведать ее и узнать, как дела. Шеннен – ​​крутая девушка, и она всегда была и остается бойцом. И я знаю, что она будет продолжать бороться изо всех сил. В последний раз, когда мы общались, она была в довольно хорошем настроении", – рассказал Пристли.

Джейсон Пристли и Шеннен Доэрти Фото: Getty Images

Отметим, что в марте этого года 49-летняя Доэрти рассказала о своем здоровье и призналась, что бороться с недугом ей помогают ее друзья.

"После борьбы с раком и другими стрессовыми ситуациями, я снова на этом пути. Заботиться о себе и принимать себя – это не всегда легко. У меня бывают дни, когда я в депрессии или просто ленива. Но я справляюсь с помощью друзей", – написала ранее Доэрти в длинном посте в Instagram.

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Напомним, у Шеннен Доэрти от рака умер близкий человек.

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