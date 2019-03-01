Звезда "Беверли Хиллз 90210" госпитализирован с тяжелым инсультом и находится в коме

Актер попал в больницу в день объявления о перезапуске сериала "Беверли Хиллз 90210"

Люк Перри Фото: AFP

Не успели фанаты культового сериала "Беверли-Хиллз 90210" порадоваться трейлеру ребута проекта, как появилась весьма печальная новость. 52-летний Люк Перри, который в сериале сыграл Дилана, был срочно госпитализирован с тяжелым инсультом и сейчас находится в коме.

Люк Перри Фото: YouTube

Стоит отметить, что представитель Перри Арнольд Робинсон подтвердил Fox News, что актер сейчас находится под наблюдением врачей в больнице. Как стало известно TMZ, в среду утром, 27 февраля, в службу спасения поступил звонок из дома знаменитости. Медики срочно выехали на место и отвезли Перри в ближайшую больницу.

По странному стечению обстоятельств инсульт у Перри случился именно в тот день, когда телекомпания Fox объявила, что займется перезапуском сериала "Беверли-Хиллз 90210" и выпустила первый тизер.

Люк Перри в последнее время работал в Лос-Анджелесе - снимался в новых эпизодах "Ривердейла" (он играет роль отца Арчи, Фреда Эндрюса, с пилотного эпизода, вышедшего в 2017). Конечно же, коллеги по "Ривердейлу" и "Беверли Хиллз 90210" пожелали Перри скорейшего выздоровления. Например, Шэннен Доэрти, которая сама недавно поборола рак, написала трогательный пост.

INSTAGRAM 28 Фев 2019 в 8:49 PST

Напомним, актриса актриса Тори Спеллинг, исполнительница роли Донны, подтвердила, что уже идут съемки перезагрузки "Беверли Хиллз".

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