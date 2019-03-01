Звезда "Беверли Хиллз 90210" госпитализирован с тяжелым инсультом и находится в коме
Актер попал в больницу в день объявления о перезапуске сериала "Беверли Хиллз 90210"
Не успели фанаты культового сериала "Беверли-Хиллз 90210" порадоваться трейлеру ребута проекта, как появилась весьма печальная новость. 52-летний Люк Перри, который в сериале сыграл Дилана, был срочно госпитализирован с тяжелым инсультом и сейчас находится в коме.
Стоит отметить, что представитель Перри Арнольд Робинсон подтвердил Fox News, что актер сейчас находится под наблюдением врачей в больнице. Как стало известно TMZ, в среду утром, 27 февраля, в службу спасения поступил звонок из дома знаменитости. Медики срочно выехали на место и отвезли Перри в ближайшую больницу.
По странному стечению обстоятельств инсульт у Перри случился именно в тот день, когда телекомпания Fox объявила, что займется перезапуском сериала "Беверли-Хиллз 90210" и выпустила первый тизер.
Люк Перри в последнее время работал в Лос-Анджелесе - снимался в новых эпизодах "Ривердейла" (он играет роль отца Арчи, Фреда Эндрюса, с пилотного эпизода, вышедшего в 2017). Конечно же, коллеги по "Ривердейлу" и "Беверли Хиллз 90210" пожелали Перри скорейшего выздоровления. Например, Шэннен Доэрти, которая сама недавно поборола рак, написала трогательный пост.
Напомним, актриса актриса Тори Спеллинг, исполнительница роли Донны, подтвердила, что уже идут съемки перезагрузки "Беверли Хиллз".
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