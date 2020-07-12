Звезда Болливуда Амитабх Баччан госпитализирован с коронавирусом

СOVID-19 также заразился и 44-летний сын актера

Один из самых титулованных актеров за всю историю индийского кино 77-летний Амитабх Баччан госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Звезда Болливуда, где вышел первый в истории индийского кино фильм про зомби, получил положительный тест на COVID-19. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает ВВС.

"Мой тест на COVID положительный, переведен в больницу, больница информирует официальные органы, семья и персонал прошли тесты, результаты ожидаются. Всех, кто оказывался в непосредственной близости от меня за последние 10 дней, просят, пожалуйста, пройдите тестирование!" – написал Амитабх на своей странице в Twitter.

Позднее стало известно, что сын знаменитости – Абхишек Баччан, который также является актером и продюсером, заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети.

Как звезды борются с коронавирусом, смотрите в сюжете:

По информации СМИ, и у Амитабха, и у его сына состояние здоровья стабильное. Оба находятся под присмотром врачей.

Амитабх Баччан снялся более чем в ста фильмах. Актер награжден высшими гражданскими наградами Индии: Падма Шри в 1984 году, Падма бхушан в 2001 году и Падма вибхушан в 2015 году.

Недавно сообщалось, что известный российский музыкант заразился коронавирусом.

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