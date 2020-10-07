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Звезда "Детей шпионов" Дэрил Сабара впервые станет отцом

Сегодня, 18:59

Актер с супругой пока не разглашают пол ребенка

Американский актер, звезда серии фильмов "Дети шпионов" Дэрил Сабара и его супруга, американская певица Меган Трейнор ждут первого ребенка. Пара пока не разглашает пол ребенка.

Дэрил Сабара и Меган Трейнор
Дэрил Сабара и Меган Трейнор
Фото: instagram.com/darylsabara

Радостной новостью первой поделилась Меган на своей странице в Instagram. Она опубликовала снимок УЗИ и объявила о своей беременности.

"Вы все знаете, как долго я этого хотела! Дэрил и я так счастливы и взволнованы, что встретим эту маленькую милашку в начале следующего года! Мы беременны!" – подписала фото Меган.

Скриншот: соцсети

В шоу Today будущие родители рассказали, что уже не могут дождаться появления первенца на свет, сообщает People.

"Мы так взволнованы, что не могли уснуть. Мы так долго ждали. Я думала о том, кому сообщить об этом первым", – говорит Трейнор.

Меган и Дэрил поженились в декабре 2018 года. Пара начала встречаться двумя годами ранее, когда их познакомила общая подруга Хлоя Грейс Морец.

"Как только она вошла в комнату и я увидел ее, я просто понял: это та самая", – делился Дэрил ранее в интервью People.

Актер признался, что они с женой так хотели детей, что чуть ли не каждый день готовились к появлению их малыша даже тогда, когда Меган еще не была беременна. Пара просматривала обучающие ролики для будущих родителей на YouTube и читала соответствующую литературу.

Напомним, Ники Минаж впервые стала мамой. Мы также сообщали, что фэшн-блогер Кьяра Ферраньи беременна во второй раз.

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