Звезда "Дикого ангела" Наталия Орейро впервые за долгое время показала мужа

Актриса поздравила любимого с днем рождения

Звезда сериала "Дикий ангел" Наталия Орейро, которая хочет получить российское гражданство, впервые за долгое время показала своего мужа Рикардо Мольо. 43-летняя актриса очень редко публикует фото с супругом в социальных сетях, однако в честь его дня рождения сделала исключение.

В своем Instagram-аккаунте Наталия Орейро разместила несколько селфи с любимым, который отмечает 63-й день рождения. Примечательно, что на снимках артистка запечатлена без макияжа.

Наталия Орейро с мужем Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy

"Счастливого дня рождения моему любимому человеку", – добавила Орейро в описании.

Наталия Орейро с мужем Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy

В социальной сети Наталия пишет на испанском и русском языках. Она неоднократно заявляла, что с первого приезда в Россию почувствовала сильную близость с россиянами, и что очень любит их язык.

Наталия Орейро и Рикардо Мольо познакомились в ноябре 2001 года. Уже через месяц актриса вышла замуж за старшего ее на 20 лет музыканта. С тех пор пара живет вместе вот уже 19 лет. В январе 2012 года у них родился мальчик, которого назвали Мерлин.

А недавно Наталия Орейро и Факундо Арана встретились в прямом эфире в Instagram и вспомнили общее прошлое, в том числе – съемки в сериале "Дикий ангел".

Смотрите в сюжете, как ведущий Алексей Суханов получил украинское гражданство:

Ранее мы писали, что голливудская звезда Гвинет Пэлтроу показала редкое фото с мамой и дочкой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться