Звезда "Дикого ангела" Наталия Орейро впервые за долгое время показала мужа
Актриса поздравила любимого с днем рождения
Звезда сериала "Дикий ангел" Наталия Орейро, которая хочет получить российское гражданство, впервые за долгое время показала своего мужа Рикардо Мольо. 43-летняя актриса очень редко публикует фото с супругом в социальных сетях, однако в честь его дня рождения сделала исключение.
В своем Instagram-аккаунте Наталия Орейро разместила несколько селфи с любимым, который отмечает 63-й день рождения. Примечательно, что на снимках артистка запечатлена без макияжа.
"Счастливого дня рождения моему любимому человеку", – добавила Орейро в описании.
В социальной сети Наталия пишет на испанском и русском языках. Она неоднократно заявляла, что с первого приезда в Россию почувствовала сильную близость с россиянами, и что очень любит их язык.
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Наталия Орейро и Рикардо Мольо познакомились в ноябре 2001 года. Уже через месяц актриса вышла замуж за старшего ее на 20 лет музыканта. С тех пор пара живет вместе вот уже 19 лет. В январе 2012 года у них родился мальчик, которого назвали Мерлин.
А недавно Наталия Орейро и Факундо Арана встретились в прямом эфире в Instagram и вспомнили общее прошлое, в том числе – съемки в сериале "Дикий ангел".
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