Звезда "Дневника памяти" Рэйчел МакАдамс ждет второго ребенка – СМИ

У актрисы есть двухлетний сын от продюсера Джейми Линдена

Актриса Рэйчел МакАдамс, которая снялась в новом фильме Netflix о "Евровидении", ждет второго ребенка. Об этом сообщает Daily Mail. Издание опубликовало несколько свежих фото, на которых у знаменитости виден округлый живот.

Так, папарацци засняли 41-летнюю МакАдамс на прогулке в Лос-Анджелесе. Вместе с ней был ее двухлетний сын, имя которого актриса все еще скрывает от общественности. Западные СМИ уверены, что звезда "Дневника памяти" беременна во второй раз.

Актриса Рэйчел МакАдамс Фото: Getty Images

Известно, что первенца Рэйчел родила от своего бойфренда, продюсера и сценариста фильмов "Дорогой Джон" и "Финансовый монстр" Джейми Линдена, с которым она начала встречаться в 2016 году. Однако пару не видели вместе уже очень давно.

Учитывая, что Рэйчел МакАдамс не любит делиться подробностями личной жизни, свою возможную беременность она пока что никак не прокомментировала официально.

Ранее мы писали, что фильм "Дневник памяти" получит совершенно другую жизнь. В мелодраме главные роли исполнили Рэйчел МакАдамс и Райан Гослинг. Примечательно, что после съемок этого фильма звездные коллеги около трех лет крутили роман.

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Недавно также сообщалось, что звезда "Игры престолов" Софи Тернер впервые стала мамой.

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