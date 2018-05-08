Звезда "Дневников вампира" разорвал помолвку с невестой

Сейчас, по словам Маккуина, он посвящает свое время себе

Стивен Маккуин. Фото: Getty

В январе стало известно, что актер Стивен Маккуин, звезда сериала "Дневники вампира" и экранный брат актрисы Нины Добрев, сделал предложение своей девушке – Элли Сильва.

На днях стало известно, что актер передумал. Актер разорвал помолвку, об этом сообщило издание Us Weekly.

"Мы разорвали помолвку. Так получилось. Сейчас я наслаждаюсь тем, что могу проводить время так, как мне хочется. Когда я в стрессе, то обычно занимаюсь хайкингом вместе со своим псом или боксом", – сказал Маккуин.

Напомним, внучка Грейс Келли и племянница князя Монако Альбера II – Шарлотта Казираги выбрала для бала короткое черное платье от Yves Saint Laurent и грубые ботинки.

Также мы сообщали, что Селена Гомес выбрала нежное платье от Coach из тюля, украшенного кружевом и вышивкой, а Ирина Шейк предстала на публике в сексуальном золотом платье с глубоким декольте и высоким разрезом от Atelier Versace.

Напомним, до самой ожидаемой свадьбы этого года – принца Гарри и Меган Маркл – осталось две недели.

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