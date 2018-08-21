Звезда "Дневников вампира"и "Древних" вышла замуж
Для актрисы – это уже второй брак
В этом году прямо свадебный бум среди знаменитостей. Звезда сериалов "Дневники вампира" и "Древние" Клэр Холт в минувшую субботу в Калифорнии вышла замуж за Эндрю Джоблона.
Для свадьбы Клэр, надо отметить, выбрала дату запоминающуюся – 18.8.18. В своем Instagram актриса поделилась первыми фотографиями с прошедшей в выходные свадьбы.
А еще на свадьбе присутствовал пес Клэр и Эндрю, которого по такому случаю тоже нарядили.
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Отметим, что о помолвке Клэр Холт и Эндрю Джоблона, бизнесмена в сфере недвижимости, стало известно в декабре 2017 года – актриса точно так же поделилась радостными новостями в соцсетях, показав роскошное помолвочное кольцо. Для актрисы это уже второй брак – о помолвке с Эндрю Клэр объявила спустя лишь 7 месяцев после того, как ее первый муж, продюсер Мэттью Каплан, подал на развод за день до первой годовщины их брака.
Напомним, британская актриса Фелисити Джонс, которая готовилась к свадьбе целый год, наконец 1 июля вышла замуж за режиссера Чарльза Гарда после трех лет отношений. Церемония состоялась в английском замке Садели в графстве Глостершир.