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Звезда "Файна Юкрайна" Андрей Молочный разозлил сеть антиукраинской позицией

Сергей Притула тут же отреагировал на высказывание бывшего коллеги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:12
Андрей Молочный разозлил сеть заявлением об Украине
Андрей Молочный разозлил сеть заявлением об Украине
Фото: instagram.com/molochnyi/

Известный украинский комик Андрей Молочный разозлил сеть своим высказыванием о том, что "по Киеву толпами ходят фашисты". На скандальный пост в Instagram экс-резидента украинского Сomedy Сlub тут же отреагировал Сергей Притула, который в этом году подался в политику.

О волонтерской деятельности Сергея Притулы смотрите в сюжете:


На своей странице в социальной сети Андрей Молочный разместил публикацию, в которой затронул тему освобождения Киева в 1943 году. Артист провел некие параллели между Киевом тогда и сейчас, и выразил надежду, что однажды город "будет очищен от фашисткой нечисти".

"6 ноября 1943 года, войска 1-го Украинского фронта (генерал армии Н.Ф. Ватутин) в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов столицу Украины г. Киев. Почему для меня это событие стало важным, приобрело очень ценное значение? Ведь ещё пять лет назад, я не писал об этом, не выкладывал такие посты. Ведь ещё пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты", – написал Андрей Молочный.

INSTAGRAM

"Киев будет очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей", – считает молочный, который, к слову, переехал жить в Россию.

На комика тут же посыпались гневные комментарии, однако сам актер предпочел их игнорировать.

Не прошел мимо скандала и бывший коллега Молочного по шоу "Файна Юкрайна" Сергей Притула, который написал, что "Антон из Жашкова просил передать, что с Маричкой они уже давно не живут вместе". Таким образом, шоумен вспомнил героев, которых воплотил на экране вместе с Молочным.

"Коли від мене ти пішла, я горько плакав. Обидва локтя іскусав, пропив ларьочки гриль. На пост твій в інстаграмі я натрапив... Заплакав ще раз і зламав костиль! Господа, прошу не устраивать фестиваль оскорблений в комментах. Вас интересовала моя реакция и вы просили меня отреагировать на инфоповод. Я отреагировал. Оскорбления – у себя на страницах. У меня – нет. Мне достаточно больно. Сам факт этого инфоповода. Благодарю за понимание", – написал Притула.

Андрей Молочный родился 2 мая 1978 года в городе Коростень Житомирской области. Он был автором и сопродюсером скетч-шоу "Файна Юкрайна" на "Новом канале" и юмористического сериала "Рюрики" на ICTV, а также участником "Дуэта имени Чехова" в украинском Сomedy Сlub.

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