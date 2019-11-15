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Звезда фильма "Гостья из будущего" пропала без вести: все подробности

75-летняя актриса страдает от болезни Альцгеймера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:43
Актриса Мария Стерникова
Актриса Мария Стерникова
Фото: Facebook

Советская актриса и звезда таких фильмов, как "С любимыми не расставайтесь", "Гостья из будущего", Мария Стерникова пропала без вести в Москве. 75-летняя актриса, мать актера Александра Носика, вышла вечером 14 ноября прогуляться с сиделкой и собакой.

Также узнайте в сюжете, как ищут пропавших без вести людей:

Как сообщает Telegram-канал Mash, советская знаменитость страдает от болезни Альцгеймера. А как известно, у людей с таким диагнозом моментами пропадает память и они не понимают, что происходит вокруг них. В момент, когда Мария пропала, ее сиделка отвлеклась на собаку. Актрису ищут уже сутки. У женщины нет мобильного телефона.

Отметим, что Мария Стерникова трижды была замужем. Первым ее мужем был переводчик Алексей Стычкин, вторым — советский актер Валерий Носик, а третьим — артист Алексей Кудинович.

Напомним, что еще в январе этого года экс-солистка ВИА-Гры пропала без вести после длительного конфликта с мужем. Нашли ли девушку, до сих пор неизвестно.

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