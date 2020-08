Звезда "Гарри Поттера" призналась, что подверглась сексуальному насилию в 14 лет

Актриса отметила, что спустя 18 лет осознает последствия страшного инцидента

33-летняя актриса Джесси Кейв, которая известна миллионам зрителей по роли Лаванды Браун в фильме "Гарри Поттер и Принц-полукровка", сделала откровенное признание. Напомним, что недавно самому популярному персонажу книг – Гарри Поттеру исполнилось 40 лет, а многие актеры уже повзрослели и завели семьи. Джесси Кейв уже стала мамой и воспитывает детей со своим бойфрендом. Но ей потребовалось немало лет, чтобы откровенно рассказать, что в 14-летнем возрасте она пережила изнасилование.

Об этом Джесси Кейв рассказала в подкасте We Can't Talk About That Right Now, который опубликован на ее официальном YouTube-канале.

"Если честно, прыщи — это плохо, но изнасилование е в 14 лет — это очень плохо. Когда это делает твой тренер по теннису, которому ты доверяешь, а он пользуется своей властью", – сказала звезда "Гарри Поттера".

Джесси Кейв Фото: Getty Images

К счастью, преступник был наказан и арестован, отметила актриса. Несмотря на это у Джесси Кейв ушло много времени на восстановление после происшествия, которое полностью изменило ее юность. Актриса призналась, что осознает последствия инцидента даже 18 лет спустя.

Джесси Кейв в фильме "Гарри Поттер и Принц-полукровка" Фото: Pinterest

Сейчас Джесси Кейв встречается с комиком Элфи Брауном. Пара воспитывает двоих детей, а в начале этого лета стало известно, что они ждут еще одного малыша.

Также недавно мы рассказали, как изменились актеры "Гарри Поттера" и чем сейчас живут.

Ранее мы сообщали, что Гарри Поттер неожиданно оказался частью комиксов Marvel.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться