Звезда Голливуда Дениз Ричардс вышла замуж: появились первые фото

Еще одна голливудская пара решила оформить отношения, и сыграла свадьбу

Дениз Ричардс вышла замуж. Фото: instagram/quemacontece

Голливудские актеры Дениз Ричардс и Аарон Файперс решили последовать примеру Венсана Касселя и Тины Кунаки, сыграв свадьбу.

Пара встречалась около года, и естественным завершением этого прериода стала савдебная церемония, состоявшаяся на одном из пляжей Малибу в присутствии самых близких друзей и родственников.

В Сети уже появились первые снимки, на которых Дениз запечатлена в свадебном платье, над созданием которого работал дизайнер Марк Зунино. Как сообщил сам он в Instagram, на пошив мини-платья с фатиновой юбкой ушло всего лишь 24 часа.

Дениз Ричардз и Марк Зунино Фото: instagram/markzunino

К платью, украшенному декоративными цветами, невеста подобрала серебристые босоножки и нежный букет пионов. В то время как ее жених Аарон Файперс надел белую рубашку и серые брюки.

Напомним, ранее британская писательница Джоан Роулинг случайно оказалась на свадьбе однополой свадьбы в Шотландии. Она как раз проходила мимо отеля, где у молодоженов проходила фотосессия.