Звезда "Голосу країни" Вера Кекелия беременна первенцем: нежное фото

Артистка вскоре станет мамой

Известная украинская певица Вера Кекелия беременна первенцем. Уже через несколько месяцев 33-летняя певица и ее супруг Роман Дуда станут родителями. Радостную новость Вера Кекелия сообщила на своей странице в Instagram.

Артистка также добавила нежные фото, на которых позирует с заметно округлившимся животиком. Судя по снимкам, Вера Кекелия пребывает на шестом-седьмом месяце беременности. "Самое прекрасное, что с нами с Романом Дудой могло случиться;) Спасибо!", – подписала кадры Вера Кекелия.

Певица Вера Кекелия беременна Фото: instagram.com/kekeliavera

Отметим, Вера Кекелия познакомилась с будущим мужем Романом Дудой на проекте "Голос країни 7". 17 октября 2017 года пара связала себя узами брака. У супругов есть пес Фарго.

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