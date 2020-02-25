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Звезда "Голосу країни" Вера Кекелия беременна первенцем: нежное фото

Артистка вскоре станет мамой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00

Известная украинская певица Вера Кекелия беременна первенцем. Уже через несколько месяцев 33-летняя певица и ее супруг Роман Дуда станут родителями. Радостную новость Вера Кекелия сообщила на своей странице в Instagram.

Артистка также добавила нежные фото, на которых позирует с заметно округлившимся животиком. Судя по снимкам, Вера Кекелия пребывает на шестом-седьмом месяце беременности. "Самое прекрасное, что с нами с Романом Дудой могло случиться;) Спасибо!", – подписала кадры Вера Кекелия.

Певица Вера Кекелия беременна
Певица Вера Кекелия беременна
Фото: instagram.com/kekeliavera

Отметим, Вера Кекелия познакомилась с будущим мужем Романом Дудой на проекте "Голос країни 7". 17 октября 2017 года пара связала себя узами брака. У супругов есть пес Фарго.

Стало также известно, что украинская певица Джамала ждет второго ребенка. Подробности узнайте в сюжете:

Ранее мы также писали, что Потап "подогрел" слухи о беременности Насти Каменских. Так, на своей странице в Instagram Потап опубликовал забавное видео с женой, демонстрируя большой живот под строки: "Когда будут стрелять, она не убежит, а споет припев, будет супер-хит. Это моя девчонка, мать моего ребенка... будущего". Смотрите видео.

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