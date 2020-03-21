Звезда "Хэллбоя" и "Остаться в живых" Дэниэл Дэ Ким заразился коронавирусом

Актер сообщил о диагнозе в Instagram

Новость о заражении поступила от еще одной знаменитости. В то время, как Том Хэнкс излечился от коронавируса, американский актер корейского происхождения Дэниэл Дэ Ким заразился болезнью. Звезда сериала "Остаться в живых" и фильма "Хэллбой" рассказал о положительном тесте на COVID-19 в своем Instagram.

Актер Дэниэл Дэ Ким заразился коронавирусом Фото: Скриншот из видео

Дэниэл Дэ Ким опубликовал в сети видеообращение к фанатам, в котором рассказал о своей ситуации и самочувствии.

"Вчера мне поставили диагноз COVID-19. Похоже, у меня все будет в порядке, но я хотел бы поделиться своим путем с вами. Надеюсь, что вы все остаетесь в безопасности, чувствуете спокойными и прежде всего здоровыми", – говорит актер.

INSTAGRAM

Дэниэл призвал общество соблюдать меры безопасности, оставаться дома и тщательно мыть руки. Сам он находится на самоизоляции в собственном доме на Гавайях, куда вернулся после приостановки рабочего процесса в связи с пандемией коронавируса.

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Напомним, что ранее коронавирусом заразилась Ольга Куриленко, которая рассказала, как проходит ее лечение в изоляции. Знаменитость признается, что ей становится лучше, а температура тела нормализовалась.

В четверг, 19 марта, стало известно, что еще одна звезда "Игры престолов" инфицирована коронавирусом.

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