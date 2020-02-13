Звезда "Игры престолов" беременна первенцем

Инсайдеры сообщают, что ребенок должен родиться в этом году

Софи Тернер и Джо Джонас Фото: Getty Images

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая получила роль в новом сериале, вместе с супругом американским певцом Джо Джонасом ожидает пополнение в семье. По информации JustJared, 23-летняя актриса беременна первенцем и малыш появится на свет в этом году.

Ранее Дочь Кейт Миддлтон рассказала, что ее мама беременна, смотрите подробности:

О своей беременности исполнительница роли Сансы Старк сообщила родным и ближайшим родственникам. Несмотря на многочисленные слухи, сама звезда не спешит публично заявлять о своем состоянии.

Софи Тернер вышла замуж за Джо Джонаса Фото: instagram.com/sophiet

Софи умышленно скрывает округлый живот за объемной одеждой. Однако инсайдеры из близкого окружения пары сообщили, что такие новости взволновали родных пары, которые с нетерпением ждут пополнения в молодой семье.

Последний раз папарацци удалось сфотографировать беременную актрису во время прогулки в начале этого месяца. Тогда звезда выбрала широкое пальто, которое скрыло ее фигуру.

Напомним, что пара поженилась в июле 2019 года, хотя официально узаконила свой брак в начале мая 2019-го.

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