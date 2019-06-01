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Звезда "Игры престолов" отменил поездку в Украину – названа причина

Ричард Брейк отказался о посещения Kyiv Comic Con, который пройдет с 1 по 2 июня в столице

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:07
Ричард Брейк
Ричард Брейк
Фото: Getty Images

Звезда "Игры престолов" актер Ричард Брейк отменил поездку в Украину на Kyiv Comic Con. Исполнитель роли Короля ночи в одном из самых популярных телесериалов современности должен был встретиться с украинскими фанатами на фестивале 1 и 2 июня, о чем стало известно еще в апреле этого года.

Смотрите подробности жизни звезды сериала "Игра Престолов" Питера Динклэйджа в коротком видео:

Неприятную новость накануне сообщили организаторы Kyiv Comic Con в Facebook. Известно, что Брейк не смог приехать в Украину по причине госпитализации его близкого родственника. 

"Завтра утром мы должны были ехать встречать Ричарда Брейка, вместо этого получили сообщение: его ближайшего члена семьи госпитализированы в критическом состоянии, и он не сможет приехать... Мы понимаем и разделяем огромное разочарование тысяч поклонников", – говорится в сообщении.

В социальной сети также было опубликовано видео, записанное самим актером, в котором Ричард обратился к своим фанатам в Украине. Актер извинился перед теми, кто приобрел билеты на Kyiv Comic Con и с нетерпением ожидал встречи с ним. Звезда "Игры престолов" также заверил поклонников, что обязательно приедет в Киев и пообщается со всеми желающими.

Напомним, что ранее фанаты сериала "Игра престолов" создали петицию с требованием полностью переснять 8 сезон шоу. 

Кроме того, британская актриса Эмилия Кларк трогательно простилась с "Игрой престолов" и своей ролью матери драконов.

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