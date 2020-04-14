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Звезда "Игры престолов" поборол COVID-19: обращение актера

Кристофер Хивью поблагодарил фанатов за поддержку

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:46

Несколько недель назад звезда сериала "Игра престолов" Кристофер Хивью заявил, что болен коронавирусом. После длительного лечения и самоизоляции голливудский актер поборол COVID-19.

Известный по роли Тормунда в "Игре престолов" актер сообщил о своем выздоровлением в Instagram и заявил, что ему удалось избавиться от симптомов коронавируса. Вместе со своей супругой Кристофер Хивью чувствует себя хорошо.

INSTAGRAM

"Привет! Мы полностью выздоровели и находимся в добром здравии после того, как коронавирусом заразился я и, скорее всего, моя жена. После нескольких недель карантина и еще нескольких дней самоизоляции в доме, когда уже исчезли все симптомы, мы наконец хотим объявить, что живы и здоровы. Нам очень повезло, что у нас были только несильные симптомы COVID-19. Спасибо за всю вашу поддержку, и, пожалуйста, будьте бдительны и держитесь на расстоянии, мойте руки как можно чаще. Позаботьтесь друг о друге в это странное время", – написал Кристофер Хивью.

Узнайте, кто еще из знаменитостей заразился коронавирусом:

Отметим, что от пандемии уже пострадали более миллиона человек по всему миру, не обошла стороной болезнь и многих знаменитостей. Недавно писательница Джоан Роулинг заявила, что переболела коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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