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Звезда "Игры престолов" присоединится к киновселенной Marvel

Кит Харингтон может сыграть супергероя в самой популярной кинофраншизе современности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:43
Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel
Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel
Фото: GQ Australia

Звезда сериала "Игра престолов" Кит Харингтон, который в мае этого года попал в лечебницу, может стать персонажем Marvel. Актер присоединится к кинематографической вселенной в будущем фильме студии, передает Deadlinе со ссылкой на собственные источники.

О приквеле "Игры престолов" смотрите в этом ролике:

Слухи о том, что Кит Харингтон станет частью большой семьи Marvel, появились на выставке D23 Expo, которая на днях стартовала в Анахайме. Пока что, точно не известно, какая роль достанется 32-летнему Харингтону: будет он играть супергероя, или же перевоплотится в злодея. Сам актер также не давал комментариев на эту тему.

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Напомним, что в будущем фанатов Marvel ждут такие релизы: "Вечные", "Черная вдова", "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Блэйд", "Фантастическая четверка", а также сиквелы "Доктора Стрэнджа", "Тора", "Черной Пантеры", "Капитана Марвел" и "Стражей Галактики". 

Ранее мы писали, что "Мстители: Финал" стали самым кассовым фильмом в истории.

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