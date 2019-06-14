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Звезда "Игры престолов" признался, что рад ранее смерти своего героя

Актер считает, что он провел в проекте ровно столько времени, сколько нужно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:59
Ричард Мэдден
Ричард Мэдден
Фото: Getty Images

Звезда "Игры престолов" Ричард Мэдден, которого подозревают в романе с экс-парнем известного певца, в интервью изданию Variety рассказал о пяти годах, проведенных на съемочной площадке шоу, и признался, что был счастлив вовремя уйти.

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"Я умер в конце третьего сезона. От пилотной серии до моей смерти прошло пять лет. Это были прекрасные пять лет в прекрасном шоу. Оно очень помогло моей карьере и многому меня научило. Я покидал сериал, полный благодарности. А вот мои коллеги играли своих персонажей около одиннадцати лет. Наградите этих ребят медалями, потому что это был тот еще марафон", – рассказал Ричард Мэдден.

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Стоит отметить, что актер успел сняться в популярном сериале "Телохранитель" и получить "Золотой глобус" за "Лучшую мужскую роль на ТВ". Мэдден также сыграл в байопике об Элтоне Джоне.

Напомним, Ричард Мэдден присоединился к актерскому касту супергеройского фильма "Вечные".

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Источник: Сегодня
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