Звезда "Игры престолов" раскрыл правду о любовной линии между братом и сестрой в сериале

Актер признался, что его герой верен любимой женщине до конца

Николай Костер-Вальдау Фото: instagram.com/gameofthrones/

Датский актер Николай Костер-Вальдау, которому исполнилось 48 лет, украсил обложку журнала Men’s Health. В своем интервью актер рассказал об одной важной сюжетной линии – это отношения его героя Джейме Ланнистера с сестрой Серсеей в "Игре престолов".

Николай Костер-Вальдау Фото: instagram.com/menshealthmag

Судя по словам актера, его герой в сериале будет до конца верен только одному человеку – Серсее и, возможно, даже погибнет за нее.

"Думаю, что многие в своей жизни сталкивались с тем, что увлекались теми, с кем нельзя быть. Не сестры, конечно, а те женщины, в которых не стоит влюбляться. Например, девушка лучшего друга. Так вот, это одна из немногих настоящих любовных линий в "Игре престолов". Джейме полностью посвящает себя этой женщине", – поделился Николай Костер-Вальдау.

Напомним, ранее Николай Костер-Валдау рассказал, что в восьмом сезоне внешний вид его героя изменится. Теперь у Джейме появится борода. Отметим, что любое изменение в его внешности – это результат его внутренних изменений на жизнь, отношения. Как говорит сам актер, он просто в шоке от финала сериала.

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