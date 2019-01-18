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Звезда "Игры престолов" раскрыла страшную правду о съемках в сериале

Софи Тернер отметила, что многие актеры ходили а париках, а многие - не мыли головы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
Софі Тернер. Фото: instagram.com/sophiet/
Софі Тернер.
Фото: instagram.com/sophiet/

Известная британская актриса Софи Тернер, которая морила себя голодом ради съемок в сериале "Игра престолов", недавно рассказала о сложностях съемок саги. По ее словам, продюсеры запретили некоторым актерам мыть головы, ведь действие сериала разворачивается в условном средневековье, пишет InStyle.

Сои отметила, что первое время для нее такого запрета не было. Но с пятого сезона начались муки, и в результате пару киношных лет актриса ходила "вся засаленная". По крайней мере, до того момента, как она начала носить парик.

Но зато теперь, девушка постоянно меняет цвет волос и стрижку. Сейчас она все дальше уходит от образа рыжеволосой Сансы Старк. Недавно звезда сериала перекрасилась в платиновую блондинку и попросила поклонников в соцсети оценить новую прическу. Недавно актриса также показала снимок, на котором Софи с новым цветом волос.

Софи Тернер. Фото: instagram.com/sophiet

Напомним, Софи Тернер со своим женихом Джо Джонасом показали снимки с зимнего отдыха. Поп-музыкант и звезда кинофильмов посетили элитный горнолыжный курорт, расположенный в Швейцарии.

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Источник: Сегодня
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