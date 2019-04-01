Звезда "Игры престолов" рассказала о своих комплексах и новых увлечениях

Софи Тернер ищет себя после "Игры престолов" и планирует церемонию свадьбы

Софи Тернер Фото: instagram.com/bazaaruk

В преддверии выхода восьмого сезона сериала "Игра престолов", о котором выйдет документальный фильм, одна из исполнительних главной роли Софи Тернер дала откровенное интервью для британского Harper's Bazaar. 23-летняя актриса рассказала о том, как борется с комплексами, а также сделал небольшие признания о свадьбе с Джо Джонасом.

Софи Тернер Фото: instagram.com/sophiet

Британская актриса призналась, что она не всегда остается довольной своим образом, когда видит себя на экране.

"Каждый может увидеть меня реальную в "Игре престолов": у меня там большой нос, маленькие глаза, двойной подбородок, и это нормально. Я учусь любить свой нос с горбинкой", – призналась Софи Тернер.

Также Софи рассказала о том, каким видит свою жизнь после завершения съемок в сериале "Игра престолов".

"Я пыталась понять, что мне нравится делать. Я десять лет играла одного персонажа и вела себя так, как мне говорили. Думаю, мне стоит найти какое-то хобби. Меня восхищают многие вещи. Думаю, что первое время буду просто сидеть дома в Нью-Йорке и рисовать. А недавно я снова вернулась к балету". – рассказала звезда "Игры престолов".

Тернер также прокомментировала будущую свадьбу со своим возлюбленным. "Мы хотим сделать эту церемонию сдержанной и интимной. Будет ли свадьба в этом году? Возможно будет", – заинтриговала Софи Тернер.

Напомним, ранее Софи Тернер заявила, что состояла в отношениях как с мужчинами, так и с женщинами.

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