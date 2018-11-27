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Звезда "Игры престолов" рассталась с женихом после 11-летнего романа

Актриса ни о чем не жалеет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:31
Натали Дормер. Фото: Getty
Натали Дормер. Фото: Getty

Не для всех звездных пар 2018 год оказался удачным. Недавно модель, "ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол разошлась со своим женихом Германном Николи, с которым была вместе 12 лет. А теперь стало известно, что звезда сериала "Игра престолов" Натали Дормер рассталась с режиссером Энтони Бирном после 11-летнего романа.

36-летняя звезда призналась в интервью порталу New Statesman, что их роман закончился не из-за разных графиков или нехватки времени, а из-за творческих разногласий. По словам Натали, она не могла больше выносить такой жизни и разорвала помолвку с женихом. Тем не менее актриса намерена сохранить с Бирном дружеские отношения.

"Мы расстались, но ценю и уважаю талант Энтони как режиссера", – отметила Натали.

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Отметим, что два года назад пара приступила к продюсированию совместного проекта "Невидимка", в котором Натали выступила в роли главной героини, а Бирн занял режиссерское кресло. Командная работа оказалась для влюбленных непосильной задачей. 

Натали Дормер и Энтони Бирн познакомились в 2007 году на съемках сериала "Тюдоры" и спустя четыре года объявили о помолвке. 

Напомним, Amazon запустил мини-сериал "Пикник у висячей скалы", основанный на одноименной книге Джоан Линдси. Сериал состоит из шести серий. В главной роли – Натали Дормер.

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Источник: "Сегодня"
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