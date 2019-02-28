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Звезда "Игры престолов" шокировала поклонников странным признанием

Актриса отметила, что склонна к клептомании

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:13
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
Фото: AFP

Известная актриса Эмилия Кларк, которая сделала татуировку в честь "Игры престолов", недавно призналась, что пыталась украсть со съемочной площадки металлический трон, но к сожалению, он не поместился в ее автомобиль, пишет издание Metro.

Дело в том, что Эмилия склонна к клептомании, но она отметила, что считает себя очень хорошим человеком. Большинство из вещей со съемочной площадки Кларк прятала в парике своей героини.

"Я толкала этот трон, пыталась поместить его в свой автомобиль, но, к сожалению, он не подошел по размерам. Что здесь поделаешь?" – рассказала Эмилия Кларк.

Также Эмилия отметила, что новый сезон сериала выйдет 14 апреля и в прямом смысле "шокирует" зрителей.

Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
Фото: AFP

Напомним, 32-летняя Эмилия Кларк по слухам встречается с 35-летним писателем и режиссером Чарли Макдауэллом.

Отметим, что голливудская актриса Эмилия Кларк – одна из первых прибыла на "Оскар 2019" в весьма эффектном платье Balmain. Это роскошное сверкающее платье лавандового цвета. Наряд подчеркнул стройную фигуру звезды и напомнал стиль "Золотого Голливуда".

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клептомания игра престолов эмилия кларк
Источник: Сегодня
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