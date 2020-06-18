Звезда "Игры престолов" Софи Тернер показала округлившийся живот во время прогулки с мужем – фото

Супруги были одеты в повседневную одежду и защитные маски

Известная британская актриса Софи Тернер и ее супруг музыкант Джо Джонас попали в объективы папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу в среду, 17 июня. У звезды сериала "Игра престолов" был отчетливо заметен круглый животик. Сама актриса до сих пор не подтвердила и не опровергла слухи о будущем ребенке, но известно, что в феврале этого года беременная первенцем Софи Тернер сообщила новость своим родным.

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На новых фотографиях, опубликованных Daily Mail, животик Софи Тернер подчеркнули серые леггинсы и белый топ. Во время пешей прогулки по Мелроуз Авеню, актриса держала в руках напиток и сумочку. Софи завершила свой образ с помощью клетчатого жакета.

Беременная Софи Тернер на прогулке в Лос-Анджелесе Фото: Скриншот из Daily Mail

Джо Джонас также вышел на улицу в повседневном образе – черных джинсах и белой футболке с принтом. Голливудская парочка была в масках и очках, соблюдая меры предосторожности.

Джо Джонас и Софи Тернер на прогулке в Лос-Анджелесе Фото: Скриншот из Daily Mail

Известно, что малыш Софи Тернер и Джо Джонаса родится на свет в этом году.

Знаменитости начали встречаться в 2016 году. На тот момент Софи Тернер еще снималась в культовом сериале "Игра престолов". Через год влюбленные сообщили о помолвке, а их свадьба состоялась 1 мая 2019 года в Лас-Вегасе. Медовый месяц Софи Тернер и Джо Джонас провели на Мальдивах.

Ранее актриса Софи Тернер рассказала о первом свидании со своим будущим мужем.

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