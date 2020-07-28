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Звезда "Игры престолов" Софи Тернер впервые стала мамой – СМИ

Сегодня, 10:28

У актрисы и ее супруга Джо Джонаса родилась девочка

24-летняя британская актриса, звезда "Игры престолов" Софи Тернер и ее 30-летний супруг, музыкант Джо Джонас, впервые стали родителями. У пары родилась девочка, пишет TMZ.

Как говорится в сообщении, малышка появилась на свет еще 22 июля в одной из клиник Лос-Анджелеса, но об этом стало известно только сейчас. Пара пока не комментирует рождение дочери, однако журналистам TMZ все же удалось узнать, что звезды дали своей дочери редкое имя – Уилла.

Софи Тернер с Джо Джонасом
Софи Тернер с Джо Джонасом
Фото: Getty Images

Отметим, что о беременности звезды впервые сообщил инсайдер в феврале этого года, добавив, что сами супруги эту новость держат в строгом секрете и не спешат делиться ей с общественностью.

Софи Тернер и Джо Джонас начали встречаться в 2016 году, а поженилась в июле 2019 года. Свадьбу пара отметила дважды: сначала они обвенчались в часовне в Лас-Вегасе, а через два месяца устроили шумную вечеринку во Франции.

Как звезды пережили послеродовую депрессию – смотрите в видео:

Напомним, Софи Тернер показала округлившийся живот во время прогулки с мужем. Ранее Софи Тернер рассказала о первом свидании со своим будущим мужем.

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