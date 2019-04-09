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Звезда "Игры престолов" впервые показала фото после операций на мозге

Актриса призналась, что после операций ей было очень тяжело

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:02
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
Фото: AFP

Известная актриса, звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк перенесла тяжелые операции после инсульта только теперь показала снимки, сделанные после операций на мозге. Об этом сообщает Harpers Bazaar с отсылкой на CBS Sunday Morning.

Эмилия Кларк после операции
Фото: YouTube
Эмилия Кларк после операции
Фото: YouTube
Эмилия Кларк после операции
Фото: YouTube
Эмилия Кларк после операции
Фото: YouTube
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Звезда дала интервью телеканалу CBS, в рамках которого впервые показала снимки с больницы после операций на мозге. После съемок первого сезона "Игры престолов" в 24-летнем возрасте Эмилия Кларк перенесла инсульт. А после него две операции на мозге в 2011 и 2013 году.

Актриса вспоминает, что после первого хирургического вмешательства ей было тяжело, а после второго – еще тяжелее. Кларк также отмечает, что после возвращения на съемочную площадку у нее не было времени думать о возможной смерти.

Напомним, на премьере восьмого сезона в Нью-Йорке экранный супруг Эмилии Джейсон Момоа поделился с журналистами, что ему пришлось пережить немало страшных минут, пока коллега боролась за свою жизнь.

Сама же Эмилия Кларк недавно призналась, что пыталась украсть со съемочной площадки металлический трон, но к сожалению, он не поместился в ее автомобиль.

Смотрите видео о дне рождении Эмилии Кларк:

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Источник: Сегодня
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