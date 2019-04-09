Звезда "Игры престолов" впервые показала фото после операций на мозге
Актриса призналась, что после операций ей было очень тяжело
Известная актриса, звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк перенесла тяжелые операции после инсульта только теперь показала снимки, сделанные после операций на мозге. Об этом сообщает Harpers Bazaar с отсылкой на CBS Sunday Morning.
Звезда дала интервью телеканалу CBS, в рамках которого впервые показала снимки с больницы после операций на мозге. После съемок первого сезона "Игры престолов" в 24-летнем возрасте Эмилия Кларк перенесла инсульт. А после него две операции на мозге в 2011 и 2013 году.
Актриса вспоминает, что после первого хирургического вмешательства ей было тяжело, а после второго – еще тяжелее. Кларк также отмечает, что после возвращения на съемочную площадку у нее не было времени думать о возможной смерти.
Напомним, на премьере восьмого сезона в Нью-Йорке экранный супруг Эмилии Джейсон Момоа поделился с журналистами, что ему пришлось пережить немало страшных минут, пока коллега боролась за свою жизнь.
Сама же Эмилия Кларк недавно призналась, что пыталась украсть со съемочной площадки металлический трон, но к сожалению, он не поместился в ее автомобиль.
Смотрите видео о дне рождении Эмилии Кларк:
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