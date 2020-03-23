Звезда "Иронии судьбы" Барбара Брыльска борется с онкологией – СМИ

Легендарная актриса уже несколько лет больна раком

Легендарная советская актриса, звезда культового фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" Барбара Брыльска борется с онкологическим заболеванием. Стало известно, что артистка уже несколько лет лечится от рака языка.

О том, что 78-летняя Барбара Брыльска больна раком, сообщает "СтарХит". По информации издания, актриса предпочитает не распространяться о состоянии здоровья, так как не желает афишировать болезнь. Журналисты связались с Барбарой по телефону, и на вопрос об онкологии она ответила совершенно спокойно.

Актриса Барбара Брыльска Фото: Facebook/Barbara Brylska

"Ну и что? Не буду говорить о ней. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время", – цитирует издание Барбару Брыльску.

Отметим, на данный момент актриса проживает в Варшаве. Так как 78-летняя Барбара Брыльска находится в группе риска заражения коронавирусом, она решила самоизолироваться и не выходит из дома.

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