Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Звезда "Иронии судьбы" Барбара Брыльска борется с онкологией – СМИ

Легендарная актриса уже несколько лет больна раком

Валерия Ильченко
Сегодня, 11:11

Легендарная советская актриса, звезда культового фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" Барбара Брыльска борется с онкологическим заболеванием. Стало известно, что артистка уже несколько лет лечится от рака языка.

О том, что 78-летняя Барбара Брыльска больна раком, сообщает "СтарХит". По информации издания, актриса предпочитает не распространяться о состоянии здоровья, так как не желает афишировать болезнь. Журналисты связались с Барбарой по телефону, и на вопрос об онкологии она ответила совершенно спокойно.

Актриса Барбара Брыльска
Актриса Барбара Брыльска
Фото: Facebook/Barbara Brylska

"Ну и что? Не буду говорить о ней. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время", – цитирует издание Барбару Брыльску.

Отметим, на данный момент актриса проживает в Варшаве. Так как 78-летняя Барбара Брыльска находится в группе риска заражения коронавирусом, она решила самоизолироваться и не выходит из дома.

Смотрите также видео о мужчинах Барбары Брыльской:

Ранее мы также рассказали о лучших ролях Барбары Брыльской.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Почему Анастасию Заворотнюк обвиняют во лжи: все, что нужно знать о болезни актрисы "Есть дни, когда наступает депрессия": Шеннен Доэрти о борьбе с раком "Покажу вам немного секретиков": Алла Мазур позировала полуобнаженной
рак онкология Барбара Брыльска
Реклама

Новости партнеров

Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Звезда
Звезда "Великолепного века" поразила сменой имиджа. Фото

Популярные статьи

Вчера, 12:10Food

Классический рецепт кексов в формочках

Вчера, 11:27Fun

Праздник 40 святых: традиции и ритуалы

Вчера, 08:45Events

40 святых 2020: приметы, история и значение праздника

Вчера, 08:00Fun

22 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

21 мартаFood

Как варить кофе в турке правильно: секреты приготовления бодрящего напитка

21 мартаFun

Праздник 40 святых: что нельзя делать, приметы, обычаи и традиции

20 мартаFood

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

20 мартаWellness

Неожиданные симптомы коронавируса: о чем рассказывают выздоровевшие

20 мартаПсихология

Когда Украина справится с коронавирусом: ответ экстрасенса и астролога

20 мартаWellness

Как правильно носить маски: 5 важных советов

20 мартаFun

157-летний пароход после крушения природа превратила в остров: невероятное видео

20 мартаТехно

Несчастье помогло: как коронавирус спасает планету

20 мартаFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

20 мартаПсихология

Как сохранить счастливые отношения в семье: ТОП-5 правил от Андрея Бурима

20 мартаWellness

Коронавирус: что чувствует инфицированный человек в первые дни после заражения

20 мартаАфиша

Потап выпустил позитивную песню "Карантин": видео

Новости партнеров

Чистим гранат от кожуры за 30 секунд
Чистим гранат от кожуры за 30 секунд
Доктор Комаровский назвал худшее средство для лечения кашля
Доктор Комаровский назвал худшее средство для лечения кашля
Ведуча «Орел і Решка» стала посміховиськом в новому образі
Ведуча «Орел і Решка» стала посміховиськом в новому образі
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Вареная колбаса в бутылке: делаем из курицы за 40 минут
Вареная колбаса в бутылке: делаем из курицы за 40 минут
Зірка
Зірка "Величного століття" Бурак Озчивит помітно постарів
Сырная намазка вместо масла за 10 минут
Сырная намазка вместо масла за 10 минут
Любимая каша Петра I: перловка по дворянскому рецепту
Любимая каша Петра I: перловка по дворянскому рецепту