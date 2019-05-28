Звезда "Карточного домика" Кейт Мара впервые стала мамой
У 36-летней актрисы родилась дочь
Как известно, американская актриса Кейт Мара в 36 лет впервые забеременела. Слухи об интересном положении Кейт пошли после того, как она появилась в струящемся, свободном платье персикового цвета от Miu Miu на красной дорожке "Золотого глобуса 2019". Теперь же стало известно, что звезда "Карточного домика" родила дочь.
Смотрите видео о том, что у Джейми Дорнана родилась третья дочь:
Счастливой новостью актриса поделилась на Instagram-странице. Кейт Мара и ее муж Джейми Белл решили пока не показывать лицо ребенка, поэтому опубликовали фото, где виднеются маленькие ножки младенца. По словам счастливой мамочки, роды у нее прошли несколько недель назад, в начале мая 2019 года.
"Несколько недель назад у нас родился ребенок. Вот его ножки", – написала Кейт Мара.
Напомним, 22-летняя модель, жена французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки в апреле родила первенца. Также американская актриса и комик, 37-летняя Эми Шумер, впервые стала мамой. У нее и ее 39-летнего мужа Криса Фишера родился сын.
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