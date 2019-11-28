Звезда "Короны" дала совет Меган Маркл и рассказала о "пьяном" разговоре с принцем Уильямом

Хелена Бонем Картер считает, что Меган Маркл не стоит обращать внимание на сплетни

Хелена Бонем Картер Фото: Getty Images

Звезда поттерианы Хелена Бонем Картер, которая может стать главной злодейкой в популярной франшизе, стала гостьей шоу WWHL с Энди Коэном и ответила на вопросы зрителей. Актрису спросили, что она думает насчет непрекращающихся сплетен и критики вокруг Меган Маркл.

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"Я не обращаю на это внимания и думаю, что ей тоже не стоит. Это все как-то слишком. Слишком много всего о ней говорят. Но, конечно, ей сложно не реагировать. Когда ты становишься знаменитым, это надо просто принять. Все эти слухи больше говорят не о ней, а о тех, кто их распускает", – ответила актриса.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

По мнению Хелены, важно помнить, что большая часть критики исходит от совершенно посторонних и незнакомых людей. Хелена отметила, что ее работу в сериале "Корона" тоже активно критикуют.

"Зачем отдавать себя на суд незнакомцам? У меня то же самое с ролью принцессы Маргарет. Мне интересно играть ее. Но люди постоянно оценивают меня и высказывают свое мнение. А ты даже не виделся с ними. Каждый считает свое мнение авторитетным", – добавила Картер.

Также гостью шоу спросили про случай, когда она попросила принца Уильяма стать крестным ее 11-летней дочери Нелл. Дело было несколько лет назад, когда она встретила Уильяма и Кейт на карибском острове Мюстик.

"Я не была сильно пьяной. Но достаточно пьяной… чтобы не пить больше. Да и он сам не сказать, что был трезв. Это было большое веселье. Он сказал: "Нет, ты не хочешь, чтобы я стал крестным твоего ребенка". И я ушла, просьба не сработала. Но было забавно", – добавила звезда.

Напомним, недавно Меган Маркл обратилась в суд с новым иском против компании Associated Newspapers (DMG Media), в котором обвинила журналистов в распространении сплетен и извращении информации.

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