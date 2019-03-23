Звезда культового сериала попросила у Путина российский паспорт
Артистка заявила, что будет "более русской, чем Жерар Депардье"
Звезда культового сериала "Дикий ангел" Наталия Орейро захотела получить российское гражданство. Артистка публично обратилась к президенту РФ Владимиру Путину об этом в эфире шоу "Вечерний Ургант", передает "Говорит Москва".
INSTAGRAM (@natalia_oreiro_world)
Орейро заявила, что будет "даже более русской, чем Жерар Депардье", который также ранее получил российский паспорт. Она призналась, что посетила не менее 15 раз страну. Орейро также добавила, что с россиянами ей комфортно работать, и чувствует она себя почти русской.
Напомним, Наталия Орейро стала широко известна в восточной Европе, в частности в Украине и России благодаря главной роли в сериале "Дикий ангел".
INSTAGRAM (@natalia_oreiro_world)
Напомним, 40-летняя Наталья Орейро блистала на красной дорожке в эффектном наряде. Кроме этого, мы писали, как сейчас выглядит звезда сериалов 90-х Наталья Орейро. На странице Натальи Орейро в соцсетях было опубликовано фото, на котором актриса и певица предстала в непривычном для поклонников образе. На новом селфи звезда сериала "Дикий ангел" позирует без макияжа и шикарной укладки.
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