Звезда "Квартала 95" впервые показала своих детей: фото

Елена Кравец больше не скрывает двойняшек от публики

Елена Кравец впервые показала своих детей Фото: Instagram/lennykravets

Известная украинская актриса Елена Кравец, которая в минувшем году официально представила новый проект "Женский Квартал", впервые показала своих детей. Звезда студии "Квартал 95" родила еще в 2016 году, однако все это время скрывала лица двойняшек от СМИ.

В недавнем интервью для youtube-канала "Женін журнал" Елена Кравец познакомила зрителей с малышами Катей и Ваней, а также рассказала о принципах, которых придерживается в воспитании детей.

Елена Кравец впервые показала своих детей / Скриншот youtube.com/Женин Журнал

Кравец призналась, что не хотела показывать малышей раньше. "Я их немножко прятала. У каждой мамы свои забобоны", – сказала она.

Рассказывая о своих детях, телезвезда призналась, что они совершенно не похожи друг на друга характерами. "Они разные. Они как будто с разных планет. Катя – философ, Катя – ученый, она задумчивая и мечтательная. Ваня тоже очень чувствительный парнь, но Ваня – это живчик. Они дополняют друг друга", – поделилась Елена.

Елена Кравец впервые показала своих детей / Скриншот youtube.com/Женин Журнал

Звездная мама отметила, что ее дети иногда не ладят, но при этом всегда друг друга поддерживают. "Ваня сильнее. Он первый родился, потому иногда "прилетает" Кате. Она не всегда умеет за себя постоять. Но в то же время Ваня всегда пожалеет сестру", – говорит Елена Кравец.

В ходе беседы актриса сказала, что никогда не наказывает двойняшек. "Я не думаю, что нужно выстраивать отношения с детьми с позиции доминирования, в силу того, что ты выше, старше, и больше прожил лет. Поэтому я обычно говорю, что "мне очень не нравится" или "мне неприятно". В такие моменты я стараюсь максимально их понять и вспомнить себя в этом возрасте", – подытожила она.

К слову, Елена Кравец и ее муж воспитывают также 16-летнюю дочь Марию.

Елена Кравец впервые показала своих детей / Скриншот youtube.com/Женин Журнал

Напомним, что ранее Елена Кравец рассказала, почему хотела уйти из "Квартала 95". По словам артистки, она поняла, что ей нужно было взять паузу.

Интересные факты о звездных детях в Instagram смотрите в нашем ролике:

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