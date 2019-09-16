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Звезда "Моей прекрасной няни" прокомментировала болезнь Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк больна раком – сообщают росСМИ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:21
Ольга Прокофьева и Анастасия Заворотнюк
Ольга Прокофьева и Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/official_prokofyeva

Российская актриса Анастасия Заворотнюк уже несколько дней пребывает в коме. У звезды сериала "Моя прекрасная няня" последняя стадия рака мозга, об этом сообщают росСМИ. Семья Анастасии Заворотнюк предпочитает не афишировать подробности ее состояния.

Смотрите также видео о том, какие несчастья преследовали Анастасию Заворотнюк:

Коллега по съемочной площадке Ольга Прокофьева, которая сыграла в сериале "Моя прекрасная няня" роль Жанны, соперницы главной героини – Няни Вики, прокомментировала болезнь Анастасии Заворотнюк, а также позицию ее семьи и посоветовала журналистам оставить родных и близких актрисы в покое. Об этом сообщает 360tv.ru.

"Могу сказать только одно — постарайтесь оставить семью в покое. Она не хочет ничего афишировать, не делайте семье больно. Если бы она (семья, – ред.) хотела, она бы все рассказала. У них политика, как у родных Веры Глаголевой, — они хотят оставить все внутри семьи", – говорит Ольга Прокофьева.

Отметим, рядом с Анастасией Заворотнюк постоянно находятся ее муж Петр Чернышов и мать Валентина Заворотнюк.

Ранее мы также писали, что в результате подключения аппара искусственной вентиляции легких у Анастасии Заворотнюк развились серьезные осложнения.

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