Звезда молодежных комедий выходит замуж

Актриса показала помолвочное кольцо

Актриса Аманда Байнс Фото: Getty Images

33-летняя актриса Аманда Байнс, наиболее известная по комедиям "Она – парень" и "Любовь на острове", выходит замуж. Актриса опубликовала в своем микроблоге первое фото с таинственным избранником. Как известно, в последнее время актрисе не особо везло, ее даже арестовывали.

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Аманда Байнс особо никогда не афишировала свою личную жизнь. Звезда избегала светских мероприятий и не публиковала никаких сообщений в сети. Причиной стала наркозависимость Аманды, которую она лечила в реабилитационных центрах. И, закончив очередной курс, актриса наконец решила вернуться к публичной жизни.

Так, Аманда объявила, что помолвлена. Она сфотографировала кольцо, которое подарил ее возлюбленный. К фотографии перстня с большим камнем она написала: "Помолвлена с любовью всей моей жизни".

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Однако не только заявление о помолвке поразило поклонников. Аманда Байнс показала свой новый имидж, который несколько шокировал сеть. На кадрах актриса предстала с черными волосами и с татуировкой в виде сердца, которое она сделала на правой щеке. Кроме этого, актриса носит пирсинг в носу, который придает ее облику брутальности.

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Напомним, ранее Аманда Байнс напала на фанатку в нью-йоркском ночном клубе Gilded Lily. Звезда пришла в ярость, когда несколько человек начали ее фотографировать.

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