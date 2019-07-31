Звезда "Мстителей" Элизабет Олсен выход замуж: известно имя жениха

Известная актриса объявила о помолвке

Элизабет Олсен Фото: Getty Images

Актриса Элизабет Олсен, которая получила популярность благодаря роли Ванды в культовом фильме "Мстители", объявила о своей помолвке с 30-летним вокалистом группы Milo Greene Робби Арнетт.

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Как сообщает People, известный музыкант сделал Элизабет предложение после двух лет отношений. Звезда "Мстителей", разумеется, согласилась и теперь пара готовится к свадебной церемонии.

4 Июл 2018 в 9:41 PDT INSTAGRAM (@elizabetholsenofficial)

Впервые влюбленные появились вместе на церемонии награждения "Оскар" в сентябре прошлого года. После чего в одном из интервью Элизабет Олсен призналась, что начала ремонт в своем доме в Лос-Анджелесе и оставила комнату для детской. Также актриса не скрывала желания стать мамой, но тогда еще ничего не планировала.

"Наверху эта маленькая комната, которая была бы идеальной для ребенка. Пока не знаю, куда это все приведет (роман с возлюбленным, – ред.), но я думаю об этом следующим образом: "Я бы хотела здесь воспитывать детей", – призналась Элизабет Олсен.

Ранее 46-летняя актриса Вайнона Райдер и ее 29-летняя коллега Элизбает Олсен снялись для рекламной кампании известной марки H&M. Видеоролик с необычным сюжетом уже завоевывает популярность в сети. В этот раз H&M решили посвятить свою коллекцию женской дружбе, взаимоподдержке и самовыражению.

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