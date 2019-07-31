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Звезда "Мстителей" Элизабет Олсен выход замуж: известно имя жениха

Известная актриса объявила о помолвке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:32
Элизабет Олсен
Элизабет Олсен
Фото: Getty Images

Актриса Элизабет Олсен, которая получила популярность благодаря роли Ванды в культовом фильме "Мстители", объявила о своей помолвке с 30-летним вокалистом группы Milo Greene Робби Арнетт.

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Как сообщает People, известный музыкант сделал Элизабет предложение после двух лет отношений. Звезда "Мстителей", разумеется, согласилась и теперь пара готовится к свадебной церемонии. 

INSTAGRAM (@elizabetholsenofficial)

Впервые влюбленные появились вместе на церемонии награждения "Оскар" в сентябре прошлого года. После чего в одном из интервью Элизабет Олсен призналась, что начала ремонт в своем доме в Лос-Анджелесе и оставила комнату для детской. Также актриса не скрывала желания стать мамой, но тогда еще ничего не планировала. 

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"Наверху эта маленькая комната, которая была бы идеальной для ребенка. Пока не знаю, куда это все приведет (роман с возлюбленным, – ред.), но я думаю об этом следующим образом: "Я бы хотела здесь воспитывать детей", – призналась Элизабет Олсен.

Ранее 46-летняя актриса Вайнона Райдер и ее 29-летняя коллега Элизбает Олсен снялись для рекламной кампании известной марки H&M. Видеоролик с необычным сюжетом уже завоевывает популярность в сети. В этот раз H&M решили посвятить свою коллекцию женской дружбе, взаимоподдержке и самовыражению. 

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Источник: People
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