Звезда "Мумии" Брендан Фрейзер семь лет провел в больницах

Когда-то Брендан Фрейзер был звездой экшн-фильмов и, благодаря "Мумии", почти что новым Индианой Джонсом – а затем актер исчез с радаров, потолстел, начал перебиваться случайными ролями. Как выясняется, те, кто позволял себе насмехаться над экс-звездой, были неправы – у Брендана был более чем веский повод надолго попрощаться с Голливудом. Актер рассказал, что, самостоятельно выполняя трюки на съемках, наполучал столько травм, что вынужден был 7 лет провести в больницах, делая одну операцию за другой.

"Я слишком сильно старался и в итоге разрушил свое тело. К тому моменту, как мы начали снимать третью "Мумию" в Китае, мое тело удерживали тейп и лед", – вспоминает актер. "В конце концов, мне потребовалась ламинэктомия, а через год пришлось ее повторить".

Вдобавок к ламинэктомии (это хирургическая операция, предназначенная для декомпрессии спинного мозга за счет удаления небольшого участка позвонка) Брендану потребовались операция по частичной замене коленного сустава, еще несколько операций на спине и даже на голосовых связках. Разумеется, проводя столько времени в больницах после операций, нормально работать Фрейзер уже не мог – вот почему он на несколько лет вообще пропал с экрана и лишь в 2015 году вернулся, чтобы начать сниматься в сериалах. Уже в марте Брендана вместе с Дональдом Сазерлендом и Хилари Суонк можно будет увидеть в новом мини-сериале "Доверие".

Напомним, сын известного американского драматурга Пола Зиндела подал в суд Лос-Анджелеса иск с обвинением в плагиате против режиссера фильма "Форма воды" Гильермо дель Торо.