Звезда на карантине: как Оля Полякова проводит время с дочерьми Машей и Алисой

Певица еще раз напомнила подписчикам, как важно оставаться дома

Пока в мире царит пандемия, рубрика "Звезда на карантине" не теряет актуальности. В этот раз "Зірковий шлях" показал, как проводит время Оля Полякова, которая самоизолировалась в своем загородном доме.

"Всем привет, дорогие мои! Мы с девчонками моими на карантине. Никуда не ходим. Набрали в бочку воды, нагрели ее дровами и... греемся. Сейчас будем прыгать в реку холодную. Занимаемся спортом. Готовим кексы. Убираем в доме. Учимся мыть посуду, правда, девушки? И все то, чего мы никогда не делали. Мы все это делаем на карантине – используем время с пользой", – делится певица.

Оля Полякова с дочерьми Фото: instagram.com/polyakovamusic

Дочери Поляковой действительно делают то, чего никогда раньше не делали. Например, младшая Алиса успела познакомить свою маму... нет, не с кавалером, а с пресмыкающимся! Девочка принесла домой... ужа!

Онлайн-концерты Оля Полякова, в отличие от других артистов, не дает. Говорит: так можно и обанкротиться. Но вместо песен звезда ежедневно теперь читает сказки всем детям Украины.

"Каждый день в 22:00 я выхожу в прямой эфир в Instagram и читаю сказки своим и вашим детям", – рассказывает звезда.



Правда, в воскресенье Оля Полякова так и не вышла в эфир, так как поздно вечером она со старшей дочерью Машей заблудились на реке неподалеку своего дома. Лодочник кружил их по кругу долгих полтора часа.

Смотрите видео о том, как Оля Полякова проводит время на карантине:

Феерическая и захватывающая на сцене, как видим – и в самоизоляции Полякова проводит время не менее насыщенно и интересно. И напоследок, Оля в очередной раз призывает зрителей "Зіркового шляху" соблюдать все правила карантина и ни в коем случае не паниковать.

"И всех вас прошу – используйте это время с пользой. Занимайтесь спортом. Убирайте в доме. Налаживайте отношения со своими детьми. Немного их в руки берите. Любите себя. Любите жизнь. Карантин закончится. Все будет хорошо", – уверена Оля.

Напомним, старшая дочь Оли Поляковой получила травмы после падения с лошади и показала фото.

Ранее мы также показали, как Тимур Мирошниченко проводит время дома с детьми.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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