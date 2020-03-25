Звезда на карантине: Оля Цибульская разрисовывает стены в квартире

Во время пандемии звезда проводит время дома с сыном

Из-за вспышки коронавируса в Украине объявлен карантин, который продлится до 24 апреля. Знаменитости в своем большинстве решили обезопасить себя и окружающих и самоизолировались. Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" запустила рубрику "Звезда на карантине". Вы будете в курсе, как украинские знаменитости переживают самоизоляцию, публикуя эксклюзивные видео только для зрителей "Зіркового шляху". Прямо сейчас предлагаем узнать, как на карантине проводит время певица и ведущая Оля Цибульская.

Звезда прислала видео, на котором они с пятилетним сыном Нестором едят собственноручно приготовленный украинский борщ, разрисовывают стены в квартире и призывают соблюдать все правила карантина.

Оля Цибульская с сыном Фото: пресс-служба

"Я советую вам держаться, как держимся мы. Найдите себе дело по душе. На самом деле дома очень много занятий и очень много людей, которые разделят с вами этот непростой период. Мы вам посылаем сердце и большой цем! Держитесь", – рекомендует Оля Цибульская.

Как проходит день Оли Цибульской на карантине – смотрите в сюжете:

А вот звездный психолог Наталья Холоденко отправилась в гости к своей звездной куме – балерине Екатерине Кухар. Холоденко уверяет, что они с кумой придерживались всех правил безопасности.

"Я приехала навестить свою куму Катеньку Кухар, которая самоизолировалась, не общается со мной ближе чем на расстоянии четырех метров, ходит в маске, придерживается всех правил – просто образец для многих.



Напомним также, Вика из НЕАНГЕЛОВ посоветовала, чем заняться дома на карантине.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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