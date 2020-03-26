Звезда на карантине: Жан Беленюк – о новом образе жизни и методах безопасности в Раде

Узнайте, как проходит день знаменитости в условиях эпидемии коронавируса

Карантин в связи со вспышкой коронавируса в Украине в самом разгаре, и многим самоизоляция дается очень непросто. Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" запустила рубрику "Звезда на карантине", в которой публикуются эксклюзивные видеообращения украинских знаменитостей. Следующим героем стал народный депутат и спортсмен Жан Беленюк.

"Привет, "Зірковий шлях", сейчас нахожусь на карантине и веду более-менее активный образ жизни", – говорит Беленюк.

Жан Беленюк Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Жан сообщил, что сейчас Верховная Рада работает в режиме 48-часового уведомления. Так, в эту субботу, 28 марта, должно состояться внеочередное заседание для принятия необходимых проектов и законов. И так как у трех депутатов обнаружили коронавирус, правительство подходит к проведению внеочередных сессий более чем серьезно.

"Сказали, что будут использованы беспрецедентные методы, чтобы обезопасить пребывание депутатов в сессионном зале. Там и дезинфектор, и специальные маски, и перчатки, и очки, и, возможно, специальные костюмы. Главное, что никто из депутатов не хочет заразиться и заразить своих родных. Уверен, что в этом контексте все будет на высоком уровне", – делится нардеп.

Как проходит день Жана Беленюка на карантине, узнайте в сюжете:

И пока, по словам Беленюка, он читает книги и учит английский, онлайн-курсы по которому предоставила его фракция, еще одна звездная спортсменка Анна Ризатдинова не прекращает интенсивных тренировок. Конечно – по всем правилам самоизоляции, в домашнем тренажерном зале.

"Привет, я на карантине. Именно сейчас мы с моим малышом Ромой выполняем зарядку. И вам советуем это делать. Зрителям "Зіркового шляху" я советую не паниковать. Чаще мойте руки и лишний раз не выходите на улицу. Будьте здоровы", – говорит Ризатдинова.

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Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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