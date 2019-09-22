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Звезда НБА признался, что Мадонна предлагала ему деньги за ребенка

Баскетболист Деннис Родман поделился подробностями романа с поп-королевой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:19
Мадонна
Мадонна
Фото: instagram.com/madonna

Американский баскетболист Деннис Родман поделился подробностями романа с Мадонной, которую обвинили в расизме из-за фотографии детей. Звезда НБА признался, что певица предлагала ему деньги, чтобы он помог ей зачать ребенка.

О самых известных романах звезд смотрите в сюжете:

Мадонна и Родман встречались в начале 90-х. спустя годы знаменитый баскетболист выдал некоторые подробности их романа в эфире американской радиостанции. "Она сказала, если забеременеет от меня, заплатит мне 20 миллионов долларов", – утверждает экс-игрок Chicago Bulls.

Родман добавил, что однажды певица даже прислала за ним частный самолет, когда у нее началась овуляция. "Я сделал то, что должен был сделать, и вернулся в Лас-Вегас играть в казино", – вспоминает спортсмен.

INSTAGRAM

Деннис Родман и Мадонна встречались в начале 90-х. После их расставания, в 1996 году певица родила девочку от актера Карлоса Леоне. Сам Родман был трижды женат и воспитывает троих детей.

INSTAGRAM

Кстати, о своих отношениях с поп-королевой баскетболист говорит следующее: "В 1993-м ее карьера шла вниз. Она сама говорила, что встречалась со мной, потому что я был плохим парнем. Я поднимался по карьерной лестнице, а она шли вниз".

В эксклюзивном интервью певец Maluma рассказал о работе с Мадонной.

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