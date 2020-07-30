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Звезда "Орла и решки" Настя Ивлеева похвасталась покупкой Lamborghini: фото

Сегодня, 18:11

Ведущая приобрела автомобиль у российского предпринимателя

Популярная блогер и телеведущая, звезда "Орла и решки" Настя Ивлеева похвасталась новым приобретением: ведущая исполнила свою мечту, купив автомобиль Lamborghini Aventador. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Сегодня уникальный день! Сегодня, я исполнила свою мечту! О Lamborghini Aventador я мечтала со студенчества! Я понимала, что это абсолютно невероятное желание, в те времена особенно! Но, нет ничего невозможного! Меня распирает от гордости! Потому что "Я сама"! Понятно, что нет ничего плохого в том, когда кто-то исполняет вашу мечту за вас. Но, это никак не сравнится с тем, когда ты делаешь это самостоятельно!" – пишет Ивлеева.

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева
Фото: instagram.com/_agentgirl_

Отметим, что авто звезда купила не из салона, а у российского предпринимателя Артура Зеленого. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Мужчина признался, что продал Ивлеевой этот автомобиль, так как купил себе новый.

"Ребята, спокойно, я продал Насте Ивлеевой Lamborghini Aventador S, потому что себе я купил другую. Моя новая любовь – Lamborghini Aventador SVJ", – написал Александр.

Скриншот: instagram.com/arturgreen

Как звезды добивались своей популярности – смотрите видео:

Напомним, Настя Ивлеева сообщила, что заболела коронавирусом вместе со своим мужем, рэпером Элджеем.

Ранее Настя Ивлеева попалась на вождении в нетрезвом состоянии.

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