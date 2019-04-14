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Звезда "Орла и Решки" рассказала, как лишилась девственности

Настя Ивлеева поделилась откровенными подробностями своей личной жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:15
Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева
Фото: Facebook

Скандально известная экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Настя Ивлеева, которая призналась, как заработала свой первый миллион, поделилась подробностями своей интимной жизни. В рамках шоу AgentShow, которое Ивлеева ведет на YouTube, звезда Instagram рассказала о потери девственности.

Гостем одного из выпусков шоу стал бывший коллега Насти ведущий Андрей Бедняков, с которым они и затронули тему любви. Ивлеева отметила, что была еще школьницей, когда впервые влюбилась и начала встречаться с парнем старше ее на два года.

"Ты же знаешь, как это бывает в первый раз. Погружаешься в человека полностью. Мы были вместе года полтора. В первый раз мы расстались из-за какой-то глупости. Потом спустя месяц я поняла, что люблю его, что совершила ошибку. Полгода его добивалась", — поделилась она.

Блогерша добавила, что лишилась девственности именно с этим молодым человеком, но не стала раскрывать подробности. "Все девочки мечтают лишиться девственности красиво, как принцессы. Но у меня не получилось. Это было с любимым человеком, а остальное вас не касается", — подытожила телеведущая.

Ранее Настя Ивлеева рассказала о том, почему у нее не получается строить крепкие отношения с мужчинами. "Не каждый парень будет ждать свою девушку по три недели в месяц. Поэтому мое сердце свободно, хотя я жутко влюбчивая", — призналась звезда. 

О самых романтических моментах в жизни звезд смотрите в нашем видео: 

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