Звезда "Отчаянных домохозяек" ошеломила поклонников новостью о болезни

Актриса также поблагодарила поклонников за поддержку

Марсия Кросс. Фото: Getty

56-летняя американская актриса Марсия Кросс, ставшая наиболее знаменитой благодаря ролям в сериалах "Отчаянные домохозяйки" и "Район Мерлоуз" сделала шокирующее заявление. На своей странице в Instagram она сообщила о том, что недавно поборола рак.

Сначала актриса опубликовала фото из парикмахерской и сделала подпись, чем напугала всех поклонников: "Как благодарна судьбе и счастлива быть живой, но грустно от того, что мои волосы выпали, теперь их длина всего два сантиметра и они выглядят сумасшедше. Кто-нибудь сталкивался с проблемой выпадения волос из-за рака? Поговорите со мной. Я чувствую вас", – написала Кросс.

Марсия Кросс Фото: instagram.com/reallymarcia

Позже Марсия извинилась перед поклонниками за то, что не дала им понять, что рак побежден:

"Дорогие подписчики, я прошу прощения за то, что моя публикация была не совсем понятной. Сейчас я переживаю период уже ПОСЛЕ борьбы с раком. Сейчас уже все хорошо. Это был тяжелый путь, но я здорова и счастлива". В еще одной публикации Марсия призналась, что боролась с раком заднего прохода.

Фото: instagram.com/reallymarcia

Также Марсия поблагодарила всех поклонников за поддержку и за то, что они поделились с ней своими историями.

Фото: instagram.com/reallymarcia

Ранее мы сообщали о том, что Джейн Фонда перенесла операцию по удалению раковой опухоли.