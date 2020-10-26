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Звезда "Отчаянных домохозяек" полностью отбыла наказание за скандал из-за крупной взятки

Сегодня, 12:37

Актрису Фелисити Хаффман освободили от надзора и общественных работ

Американская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффман отбыла свой полный срок, включая тюремное заключение, общественные работы и освобождена от надзора, сообщает People со ссылкой на официального представителя актрисы.

Напомним, что Хаффман признала себя виновной за дачу взятки главе приемной комиссии колледжа в размере 15 тысяч долларов за гарантированное зачисление ее дочери в учебное заведение под видом благотворительного взноса.

В октябре прошлого года Хаффман отбыла 11 дней из 14-дневного тюремного заключения. Ее также приговорили к 250 часам общественных работ и пребывания под надзором в течение одного года. Актрису также оштрафовали на 30 тысяч долларов.

Фелисити Хаффман приговорили к 14 дням тюрьмы
Фелисити Хаффман приговорили к 14 дням тюрьмы
Фото: Getty Images

Сейчас Фелисити уже освобождена от надзора и общественных работ.

Отметим, в центре скандала также оказалась актриса Лорин Локлин и еще 49 человек, среди которых генеральные директора, модельер и сопредседатель глобальной юридической фирмы.

Ранее мы сообщали, что на Фелисити Хаффман и других фигурантов дела о коррупции подала в суд женщина, чей ребенок не поступил в колледж по их вине. Иск Окленды Дженнифер Кей Той подразумевал выплату компенсации в размере 500 миллиардов долларов.

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